Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „El nu are o situație financiară bună, însă eu am. Când vorbim despre căsătorie, bate în retragere”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Am 23 ani şi am o relaţie cu un băiat de-o seamă cu mine. Suntem împreună încă de când eram în clasa a cincea. Ne-am mai certat, dar nu am stat separaţi mai mult de o săptămâna. Părinţii mei nu prea sunt de acord cu această relaţie, pentru că el nu are o situaţie financiară foarte bună. Eu însă am un statut financiar chiar foarte bun. Bine, părinţii mei au. Eu abia m-am angajat. Eu şi cu iubitul meu nu ne-am făcut încă planuri de căsătorie, deşi el spune că îşi doreşte să întemeiem o familie şi chiar vorbeşte uneori despre cum ar fi familia noastră. Însă de câte ori încerc să trecem la următorul nivel şi să îl fac să ajungem la planuri concerete, bate în retragere. Deşi de fiecare dată îi spun că averea nu este nicio problema şi că noi dacă pornim la drum împreună o vom lua de la zero, zâmbeşte şi nu schimbă vorba. De ce îi este frică oare? Sau poate are gânduri ascunse? Cum să interpretez tăcerea lui?