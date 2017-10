Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Am făcut dragoste cu iubitul surorii mele”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Să zicem că numele meu este Laura și am 27 de ani. Problema e în felul următor: am o soră adoptată, am crescut împreună, părinții mei au tratat-o la fel ca și pe mine, cu excepția faptului că eu am făcut facultate și ea nu. Nici nu a tras-o ața, dar nici ai mei nu au încurajat-o în acest sens. Anul trecut și-a făcut un iubit, cu care am ieșit de mai multe ori în oraș, toți trei. Ea nu este mai frumoasă ca mine, dar nu știu cum, ea mereu a avut mai mult noroc în dragoste, în timp ce eu nu. Niciodată nu am putut să am o relație mai lungă de trei luni, mereu se petrecea ceva și ne despărțeam. Până când sora mea l-a găsit pe acest bărbat. Am ieșit de câteva ori, așa cum am zis, și de la un timp, am observat că îmi aruncă unele ochiade, când sora mea nu era atentă. În cele din urmă, mi-a mărturisit că îi place mai mult de mine, că eu sunt mai educată, că am facultate… El este cu 7 ani mai mare decât noi, și deja am început să avem o relație pe furiș, de curând am făcut și dragoste. Simt că în sfârșit am găsit persoana pe care o căutam, dar ce să fac, pentru că este iubitul surorii mele! Știu că ea îl iubește, oficial el este cu ea și încă nu am găsit un moment favorabil în care să-i spunem adevărul. Cum să ies din această dilemă, te rog dă-mi sun sfat.