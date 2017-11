Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Familia lui încă suferă după pierderea fostei soţii și în continuare nu mă acceptă în viața lui[

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Mă numesc Liliana, am 33 de ani. De circa 3 ani am o relație cu un bărbat, Tavi, în vârstă de 35 de ani. Este văduv, soția lui a murit acum 5 ani, foarte tânără, răpusă de o boală incurabilă. De când a murit, el a rămas să aibă grijă de cei doi copii, de 8 și 10 ani, ajutat de părinții lui și socri. Familia lui încă suferă după pierderea lui Cati și în continuare nu mă acceptă în viața lui. Copiii sunt foarte reci cu mine, părinții lui nu mă înghit, mă compară mereu cu fosta lui soție. Iar de socrii lui, nici nu mai zic. Mi-au spus că niciodată nu voi putea lua locul fiicei lor în viața lui Tavi și a celor doi copii. Simt că nu mai merită să rămân în relația asta… Ce mă sfătuiești?

Dragă Liliana,

Ar merita să-i dai o pauză lui Tavi, măcar pentru o vreme – să-și dea seama ce pierde. Nimeni nu spune că ai vrea s-o înlocuiești pe Cati în viața tuturor, nu cred că ai visa vreodată la asta. Dar orice om sănătos la minte ar fi de acord că acest bărbat merită o a doua șansă, cât despre copii, o a doua mamă față de nicio mamă este un câștig nesperat. Dacă ei nu realizează ce șansă au cu tine, e problema lor. Nu are rost să mai stai printre ei, doar ca să te simți în plus. Îți distrugi stima de sine și nu faci decât să te anihilezi ca persoană – și pentru ce? Din teama de a nu rămâne singură? Păi decât într-o asemenea combinație, mai bine singură! Gândește-te cât timp consumi pentru a le face lor pe plac, și ei te resping. În loc de asta, ai putea să ai grijă de tine, să te ocupi de lucrurile care te interesează, să mergi în locuri în care ți-ai dorit întotdeauna să ajungi, să le acorzi timp și atenție unor oameni la care ții și care te apreciază cu adevărat. Dacă ai puterea de a ieși din această situație, ar fi foarte bine să o faci, pentru că este clar că nu este pentru tine. De unde știi că, în tot acest timp în care tu rămâi în această combinație dureroasă, nu pierzi cumva oportunitatea de a întâlni acea persoană care te completează așa cum îți dorești și care ți-ar aduce mult mai multă împlinire decât poți să-ți imaginezi acum? Eliberează-te și lasă-i pe acești oameni să o plângă pe a lor Cati, tu ai altceva mai bun de făcut.