Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Ideea că acea femeie va sta cu noi de acum înainte, mă aduce în culmea disperării”

Bună Adela,

Problema mea este următoarea: am, împreună cu soțul meu, o fetiță de aproape doi anișori – un miracol, așa cum se laudă fiecare părinte despre odrasla lui. Mai avem puțin și va trebui să mă întorc la serviciu, pentru că mi se termină concediul de maternitate. Probabil că deja te-ai prins despre ce e vorba: cine va avea grijă de cea mică din acel moment? Eu tind să căutăm o bonă, dar soțul meu nu este de acord ca micuța să stea cu o necunoscută pe care mai trebuie s-o și plătim, când mama lui s-a oferit să vină ea. Ei bine, numai ideea că acea femeie va sta cu noi de acum înainte, mă aduce în culmea disperării. A mai venit pe la noi și niciodată nu ține cont de indicațiile pe care i le dau eu, că ”lasă, că știe ea mai bine”. Îi dă peste cap copilului toate obiceiurile și toate ritualurile, plus că, din punctul meu de vedere, este o persoană toxică: tot timpul bârfește pe cineva, e mereu disprețuitoare și cu nasul pe sus. Deja am discuții zilnice cu soțul meu, nu știu ce să mă mai fac, te rog ajută-mă cu un sfat.

Adela răspunde:

Draga mea,

În primul rând, trebuie să fii foarte sigură că ai dreptate în ceea ce spui, câtă vreme tu ești mama copilului, tu faci legea în privința lui. Așadar, dacă soțul tău și mama lui nu vor să renunțe la planul lor, spune-le foarte ferm că nu ești de acord ca ea să aibă grijă de copil decât în condițiile tale. Dă-i o perioadă de probă, în care să stea cu copilul când sunteți și voi de față, să te asiguri că te ascultă. Dacă nu, nu te sfii să-i spui în față că nu vrei ca să să fie cea care să aibă grijă de copilul tău. În aceste cazuri, câștigă cine are gura mai mare. Atinge-o și la coarda sensibilă, roag-o să-și amintească de vremea când era și ea proaspătă mămică a soțului tău, și întreab-o cum s-ar fi simțit dacă ar fi venit altcineva să se impună față de copilul ei. Poate își dă seama, poate înțelege și începe și ea să manifeste respect. Cât despre teama ta că va sta cu voi pentru totdeauna, nu e neapărat fondată, pentru că cea mică va crește și, mai devreme sau mai târziu, va trebui s-o integrezi în colectivitate, să o dai la grădiniță – moment în care soacra nu mai are ce căuta pe capul vostru. Plus că, dacă te enervează chiar așa de tare, poți să te comporți în așa fel încât să-și dorească ea să plece cât mai repede. Depinde numai de tine…