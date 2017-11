Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Îmi doresc să merg la el în SUA, dar mă gândesc la faptul că ar trebui să divorțez, ceea ce mă înspăimântă”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună ziua,

Vă scriu să vă cer sfatul. Numele meu este Maria, sunt casatorită de 4 ani si am un copil de 3 ani și jumătate. Din cei 4 ani de casatorie aproximativ 2 ani am fost despărtiti, iar în urmă cu un an, am decis să ne acordăm o șansă, mai ales că exista un copil la mijloc. Acum să va spun care este problema: înainte sa mă căsătoresc am cunoscut un băiat care era dispus să-mi ofere și luna de pe cer, dar am ales să mă căsătoresc cu tatăl copilului meu. În momentul în care ne-am despărțit, am reluat legătura cu acest baiat, ca și prieteni. Pot să spun că datorita lui am ajuns azi unde am ajuns, deoarece mă susține necondiționat, mă respectă, are încredere în mine (poate mai multă decât am eu în mine și propriile forte), exact ceea ce nu face soțul meu. El este exact opusul. De curând m-am întâlnit cu acest bărbat și mi-a dat o săptămână de gândire ce vreau sa fac, merg la el în SUA (el fiind cetățean american) și să încep o viață acolo cu el, ori ne luam adio definitiv. Problema este că îmi doresc să merg cu el, dar mă gândesc la copil, la părinții mei, la faptul că ar trebui să renunț la viața mea de aici să merg cu el, să divorțez (ceea ce mă înspăimântă) . Vă rog să mă sfătuiți ce ar trebui să fac.