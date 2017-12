Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am început să fac videochat. Un tip din SUA s-a îndrăgostit de mine”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Cristina, sunt studentă și am nevoie mare de sfatul tău. În umă cu un an am început să îmi caut de lucru și pentru că nu găseam nimic care să se potrivească cu programul meu am început să fac video-chat. Țin să precizez că este total non-nude, nu fac perversiuni sexuale sau alte chestii de genul asta. Si la început faceam foarte putini bani, dar apoi am găsit un tip din Statele Unite care s-a îndrăgostit de mine și intra zilnic online și îmi dă foarte mulți bani, fără a avea pretenții sexuale, voia pur și simplu să vorbim. La început totul părea mult prea frumos să fie adevărat, fetele de la studio mă invidiau, dar mie îmi convenea pentru că banii erau frumoși.

În urmă cu vreo două luni, însă, ”prietenul meu” a sugerat că ar vrea să vină în România să mă cunoască și, deși spune că nu vrea neaparat să facem sex sau alte cele, știu că asta își dorește de la mine. Ideea e că , deși, m-am atașat și eu de el nu simt niciun fel de atracție sexuală față de el. Încerc să îmi imaginez cum ar fi să-l las să mă atingă și instant simt că vreau să o iau la fugă.

Ideea este că, până la urmă și-a luat bilete și va veni în București în luna ianuarie, iar eu nu știu ce să fac.

Crezi că mă poți ajuta cu un sfat?

Multumesc.