Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Încerc să o conving pe iubita mea să facem sex oral, însă refuză categoric”

Bună, Adela,

Mă numesc Alexandru, am 23 de ani și am iubită, Ileana, cu care mă înțeleg perfect. Ea are 20 de ani și eu am fost primul bărbat din viața ei. Suntem împreună de un an și în ultimele luni încerc să o conving să diversificăm partidele noastre de amor. Încerc să o conving să facem sex oral, însă refuză categoric, ba chiar mă amenință că mă părăsește. Consideră că este ceva foarte vulgar. Cum aș putea să o conving că nu este vorba despre așa ceva și cum să îi explic că este ceva natural, fără să se considere jignită de insistențele mele?