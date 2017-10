Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Iubita mea s-a întors la fostul ei prieten, dar continuăm să ne vedem”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela,

Mă numesc Mihai, am 42 de ani și, cu ceva timp în urmă, ţi-am scris despre o tipă cu care am trăit o poveste de dragoste timp de 8 luni. Este vorba de femeia care primea mesaje şi era sunată de fostul ei iubit, în timp ce noi făceam dragoste şi căruia eu i-am trimis o scrisoare în care îl rugăm pe el s-o lase în pace şi îi povestisem ce a fost între noi.

Şi de ceea ce mi-a fost teamă, nu am scăpat, din păcate. Ea a hotărât să se întoarcă la el şi să-i mai dea o ultimă şansă, mi-a spus că încă îl iubeşte şi că a vrut să încerce pentru ultima dată. Mi-a spus că regretă mult că m-a făcut să sufăr, că am însemnat foarte mult pentru ea şi încă însemn, crede că totuşi că m-a iubit sincer, dar nu c pe el.

Chestia care totuşi nu îmi da pace şi mă chinuie îngrozitor este faptul că, deşi spune că s-a întors la fostul, noi contiuăm să ne vedem, să vorbim mai des decât când eram împreună, chiar să ne sărutăm. Eu, deşi mă doare enorm această situaţie, simt că încă o mai iubesc şi nu mă pot împăca cu gândul că este cu el. Simt că aş vrea să nu cedez, să o curtez în continuare, să lupt pentru ea, poate nu e totul pierdut.

Aşa că te rog mult, dacă mă poţi ajuta cu un sfat, ţi-aş fi pe deplin recunoscător, pentru că sincer nu ştiu ce decizie să iau, inima îmi spune să nu renunţ, iar raţiunea îmi spune că nu este pentru mine şi să renunţ definitiv la ea.