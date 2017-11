Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Iubita tatălui meu se dă la mine”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Buna, Adela,

Mă numesc V., am 17 ani și am o mare problemă. Părinții mei sunt divorțați, iar tatăl meu și-a găsit, de un an de zile, pe altcineva. Eu locuiesc cu mama, dar merg și stau cu tata, în același oraș, cam un weekend la două săptămâni. Problema este că iubita tatălui meu cred că se dă la mine. Mi-e greu să explic lucrul acesta, dar sunt aproape sigur că are gânduri necurate și îmi dau seama de asta după modul în care mă mângâie când ne nimerim singuri în casă. Nu știu ce să fac. Dacă îi spun mamei, iese ditamai scandalul, iar dacă îi spui tatălui meu, nu știu dacă o să mă creadă. Dacă îi spun ei să mă lase în pace, mi-e teamă c-o să îi spună tatălui meu cine știe ce minciuni și tot aiurea iese treaba. Ce să fac? Mulțumesc!