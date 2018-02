Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Iubitul meu este de etnie rromă, iar părinții mei nu vor să-l accepte. Nici măcar nu vor să-l primească în casă”

M-am tot gândit dacă să apelez la tine sau nu. Am tot încercat să-mi rezolv singură problema. Nu am reuşit, aşa că iată-mă. Am 21 de ani, sunt studentă în anul II de facultate, la Istorie. În grupă am cunoscut un băiat, de care mi-a plăcut din prima. Suntem împreună de jumătate de an şi ne înţelegem foarte bine. Singura problemă (deşi problemă nu din punctul meu de vedere) este că el e de etnie rromă, iar părinţii mei nu vor să-l accepte. Asta în ciuda faptului că le-am explicat că e un băiat bun (şi chiar e, crede-mă!), onest, conştiincios. A intrat cu media mare la facultate, acum e bursier. Iar părinţii lui sunt nişte oameni deosebiţi. Deşi nu au avut şansa la educaţie (au absolvit liceul, dar nu au diplomă de bacalaureat), sunt oameni cinstiţi, care muncesc zi şi noapte pentru băiatul lor, să meargă la facultate şi să-şi facă un rost în viaţă. Cu mine se poartă extraordinar şi îmi e tare drag de ei. Însă ai mei nu vor să mai audă de relaţia asta. Nici în casă nu au vrut să îl primească, măcar să îi dea o şansă, să îl cunoască mai bine. De Revelion, a trebuit să îi mint că plec cu colegele de facultate la munte. În realitate, am petrecut la el acasă. Mi-aş dori să îl accepte, pentru că nu vreau să duc o relaţie secretă, ca în telenovele. Dar nu ştiu cum să-i conving să-i dea o şansă…

Mulţumesc aniticipat,

Liliana