Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Iubitul meu mi-a trimis mesaj ca să-mi spună că nu are pe altcineva, dar nu mai vrea să fim împreună”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela,

Mă numesc Mihai, am 30 de ani și, de doi ani, viața mea a luat o turnură interesantă. Sunt căsătorit cu I. de 5 ani și suntem împreună, în total, de 8 ani. A fost o căsnicie perfectă până în urmă cu doi ani, când a plecat să lucreze în Spania, pentru un post foarte bun, de management, la o multinațională. Practic, ea a făcut un salt în carieră, așa că am susținut-o. Însă, la aproximativ 6 luni de când a plecat, eu mi-am găsit o amantă, cu care am locuit aproape încontinuu de atunci (adică de un an și jumătate). Și cu ea mă înțeleg perfect. În plus, știe că sunt căsătorit, îmi cunoaște situația și nu m-a presat niciodată în nici o privință. Nu mi-a fost greu să duc o viață dublă, pentru că soția mea venea acasă o dată la 3-4 luni și atunci stătea maximum 4 zile, timp în care amanta nu mă deranja deloc. Problema apare abia acum: soției mele i-a expirat contractul de muncă la acea filială a multinaționalei și vrea să se întoarcă acasă, pe postul pe care îl ocupa înainte. Ce să fac? Mă înțeleg bine cu amândouă, deși „rețeta” al cărei succes a fost demonstrat cu adevărat e cea a căsniciei. Pe de altă parte, viața alături de amantă e mai intensă, simt că trăiesc. În plus, mi-e teamă să nu rănesc pe vreuna dintre ele, indiferent de decizia mea. Și să duc o viață dublă în continuare… ar fi imposibil. Dă-mi un sfat. Cum să procedez?