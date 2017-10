Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „L-am întrebat de ce nu mai suntem ca înainte, iar el mi-a spus că încă mai ţine la fosta lui iubită”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

De 2 ani sunt prietenă cu un băiat, dar, de curând, am început să fim mai mult decât prieteni. Până acum o săptămână, ne înţelegeam perfect, dar ceva a intervenit. L-am întrebat de ce nu mai suntem ca înainte, iar el mi-a spus că încă mai ţine la fosta lui iubită. Țin să menţionez că a fost cu ea, în aceşti doi ani în care noi am fost doar prieteni. Bun, răspunsul ăsta nu prea mi-a plăcut, pentru că, de când am devenit apropiaţi, eu am început să ţin mult la el şi el ştie asta. Iar acum, când nu mai vorbim deloc, îmi doresc şi mai mult să îl văd, să vorbim şi să petrecem timp împreună, dar el nu. El s-a schimbat şi am observat asta. Întrebarea mea este: ce să fac? Să vorbesc cu el? Să îi mai acord timp? Pentru că eu, sincer, vreau să începem o relaţie, dar văzând că el s-a distanţat atât de tare, m-am retras şi eu, dar ţin mult la el. Plus că, nu vreau să fiu „a cincea roată la căruţă”, în caz că el s-a împăcat cu fosta lui iubita (deşi nu cred asta pentru că ea l-a înşelat de mai multe ori, şi chiar el mi-a spus că nu există nici o şansă să se împace). Te rog, răspunde-mi, părerea ta este foarte importantă pentru mine. Mulţumesc!