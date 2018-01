Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-am măritat virgină, iar acum nu-l mai suport pe soțul meu”

Îți scriu într-o problemă foarte delicată, în speranța că îmi vei da un sfat care să mă ajute. Sunt căsătorită de trei ani, și deja nu-l mai suport pe soțul meu. M-am măritat virgină, pentru că am vrut să respect toate regulile și tradițiile, sperând că în acest mod nu am cum să greșesc și să sufăr. Însă, ceea ce așteptam cu emoție să fie ”noaptea nunții” s-a dovedit a fi un coșmar! Soțul meu s-a năpustit asupra mea cu o vulgaritate de care nu îl credeam în stare. Nici urmă de romantism! Și, dacă am sperat că lucrurile se vor îmbunătăți în timp, nu s-a petrecut deloc așa, chiar dimpotrivă! Aproape că mă violează de fiecare dată când vrea sex! Nu îndrăznesc să-i zic nimic, de teamă să nu devină violent. Mă uit în jurul meu la alte cupluri de prieteni care par fericiți. Eu mă prefac și mi-e pur și simplu jenă să spun cuiva prin ce trec. Am început să mă gândesc: oare pentru mine nu va exista niciodată fericire în iubire? Sunt încă tânără, nu am nici 30 de ani, chiar nu mai am nicio șansă? Oare ar trebui să divorțez? Te rog să mă ajuți cu un sfat, îți mulțumesc.