Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mi-am înșelat logodnica cu o veche amică. Acum m-a anunțat că are o boală venerică”

Bună, Adela,

Mă numesc G. și am o relație de doi ani cu iubita mea. Plănuim să ne căsătorim vara viitoare, însă am făcut o mare prostie. Am înșelat-o cu o veche amică, o singură dată, în urmă cu aproape trei săptămâni. La o săptămână după ce mi-am înșelat iubita, amica asta a mea m-a anunțat că are o boală venerică destul de nasoală, pe care s-ar putea s-o am și eu. Partea proastă e că testele pentru această boală sunt concludente după cel puțin o lună, iar iubita mea, cu care aveam o viață sexuală foarte activă, deja se simte neglijată și începe să-și pună întrebări, pentru că nu mai vreau să fac sex cu ea. Mi-e teamă să nu ia și ea această boală și vreau să fiu sigur că n-o am (sau că o am) înainte de a-mi reîncepe viața sexuală sau de a urma un tratament care este complicat și costisitor. Spune-mi, ce să fac? Dacă află, cred că relația noastră s-a terminat. Dacă nu-i spun, va crede cine știe ce bazaconii (și poate că nici n-ar fi departe de adevăr, pentru că am înșelat-o). Ajută-mă cu un sfat. Mulțumesc.