Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Nu reușesc să fac sex cu nicio femeie”

Dragă Adela,

Mă numes Paul. Mă confrunt cu o problemă și sper să mă poți ajuta cu un sfat. Am 42 de ani și nu am avut nicio relație de lungă durată. De fapt, de câte ori încerc să mă apropii mai mult de cineva, totul se termină înainte să înceapă. Nu reușesc să fac sex cu nicio femeie. Am cunoscut câteva femei pe Facebook, am ținut legătura o perioadă, am avut prima întâlnire, însă apoi refuză să se mai vadă cu mine. De sex, nici nu mai poate fi vorba. Nu stiu cum să procedez. Ce sa fac? S-ar putea să fie problema la mine. Sunt disperat! Multumesc.