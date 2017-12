Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Prietena mea se uită tot mai des la filme porno și vrea perversiuni”

Dragă Paul,

Dacă spui că ești primul – și singurul – ei bărbat, e firesc să te întrebi oare ce-o fi apucat-o. Într-un fel, ai putea să te bucuri: asta înseamnă că ai o iubită care are înclinații către joacă în dormitor, ceea ce te-ar putea umple de speranță că nu vă ăveți plictisi prea curând. Însă, dacă ceea ce vrea ea ți se pare pervers, tu ești acela care ai datoria să-i atragi atenția. În domeniul erotic, ea este ca un copil – cam neastâmpărat – iar tu ești omul matur care trebuie s-o aduci cu picioarele pe pământ. La nevoie, intră în jocul ei până la momentul în care își dă seama singură că este penibil ceea ce vrea să facă. Dacă ai o atitudine detașată și ușor ironică, se va potoli singură. Însă, ai grijă, să nu cumva să se ascundă altceva în spatele acestor porniri ale ei. Femeile se raportează la sex altfel decât bărbații. Ea poate să creadă că are nevoie de variație în dormitor, când de fapt ei îi lipsește o anumită împlinire. N-are cum să știe despre ce e vorba, dacă n-a avut nicio altă relație în afara celei cu tine. Prin urmare, asigură-te că are destule orgasme, că are parte de toată atenția și prețuirea ta, astfel încât să nu mai simtă nevoia să-și canalizeze energiile în exces către fantezii ciudate.