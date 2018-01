Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Rămas fără serviciu, am început să-mi ofer serviciile unor doamne. Una din ele a dezvoltat o obsesie faţă de mine”

Dragă Adela,

Mă numesc Cezar şi am 32 de ani. În urmă cu 4 ani, pentru că am rămas fără serviciu şi pentru că nu reuşeam să mă angajez nicăieri, am început, prin intermediul unui site specializat în astfel de treburi, să-mi ofer serviciile unor doamne. Cele mai multe, mai în vârstă decât mine. Concret, în schimbul unor sume de bani şi altor beneficii (de exemplu, excursii în ţări străine), le ofer compania mea şi favoruri de altă natură. Nu pot spune că mă plâng de situaţia asta. Câştig mai mult decât am visat vreodată. Problema este că unele din femeile cu care mă văd au tendinţa să mă vadă mai mult ca pe un obiect, decât ca pe o persoană şi consideră că au control asupra mea şi asupra vieţii mele. Una din ele chiar a dezvoltat o obsesie faţă de mine şi cere să mă vadă non-stop. Mi-a spus să renunţ la celelalte cliente pe care le am şi să rămân numai cu ea. Mi-a zis că îmi dă toţi banii pe care îi vreau şi un apartament într-o zonă scumpă a oraşului. Însă eu nu vreau să mă leg la cap cu ea. Nu ştiu cum să scap. M-am gândit de multe ori să renunţ la meseria asta. Dar nu ştiu dacă îmi voi putea găsi un serviciu bun. Ce aş putea să fac în situaţia asta?