Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Situaţia între noi s-a deteriorat”

Numele meu este Doru, am 45 de ani. Sunt căsătorit de 20 de ani, fără copii. Cu soţia am trăit, până acum doi ani, într-un apartament din Bucureşti. În urmă cu doi ani, a trebuit să ne mutăm în Călăraşi, de unde sunt eu. Motivul: mama mea s-a îmbolnăvit foarte grav (a făcut un atac cerebral, iar acum e imobilizată la pat), iar cineva trebuie să aibă grijă de ea. Pentru că nu accepta nici în ruptul capului să-i angajez o femeie care să se îngrijească de ea, am luat decizia de a mă muta înapoi acasă. Asta a însemnat că mi-am lăsat serviciul de acolo şi m-am angajat aici (lucram ca şofer pentru o firmă, acum sunt taximetrist). Pentru nevastă-mea a fost mai greu. Nu a reuşit să îşi găsească un loc de muncă, aşa că greul de a avea grijă de mama mea a picat pe ea. Aici începe problema mea. În ultimul an, situaţia între noi s-a deteriorat. Asta pentru că este epuizată, pentru că în fiecare zi trebuie să o spele, să o ducă la baie, să o schimbe. Îmi spune că nu mai poate, că vrea să o lăsăm şi să ne întoarcem înapoi la Bucureşti. Ba chiar a pus problema să ne separăm, iar ea să plece înapoi. Sunt zile în care îmi spune că şi-ar dori ca mama să nu mai fie deloc (adică să moară), ca să nu se mai chinuie niciuna.