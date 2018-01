Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Soția mea nu mai vrea să facă dragoste cu mine și mi-e teamă că are pe altcineva”

Bună, Adela

Numele meu este Alin, am 35 de ani și am o relație sau mai exact o căsnicie (chiar dacă nu suntem căsătoriți), cu Adina de 13 ani. Avem 2 copii, un băiețel de 6 ani și o fetiță de 4 ani. Țin să precizez că ea este mai mare cu 5 ani decât mine.

Apelez la ține pentru că, de la o vreme, Adina refuză să facă dragoste cu mine (nu tot timpul!). Zice că nu tot timpul are dorința de a face dragoste, că după nașteri corpul ei s-a schimbat, că în anumite dăți face dragoste doar că să nu mă supăr eu (ceea ce am simțit și eu). E drept că nu e tot timpul așa, mai sunt și momentè când se vede că are dorința de a face dragoste,dar foarte rar.

Și în pat, seara, adoarme foarte repede și dacă încep să o mângâi nu reacționeaZă pozitiv. Tare mi-e frică să nu fi găsit interes pt altcineva. Sper din tot sufletul să nu fie așa, chiar am întrebat-o și mi-a răspuns că nu.

Țin să mai precizez că în ultimul an am tot fost plecat cu lucrul, mă întorc în fiecare vineri seara și plec luni dimineața. Ea lucrează tot timpul de la 8 la 18:30 și sâmbătă până la 13.

În casă cu noi mai trăiește și mama ei, care ne ajută foarte mult cu copiii și este o persoană cu bun simt și nu se bagă în viață noastră.

Sper să mă poți ajuta.

Mulțumesc frumos!