Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Soția mea are probleme cu alcoolul, iar situația scapă de sub control”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Mă numesc Mihai, iar soția mea are probleme cu alcoolul. Când ne-am căsătorit, în urmă cu trei ani, nu avea o astfel de problemă. Însă, cu timpul, a început să bea tot mai mult. La început, i se părea distractiv să iasă cu mine și băieții și să se amețească, acum e o nevoie pentru ea și a ajuns să bea singură, altfel nu poate dormi și intră în sevraj. Din păcate, refuză să vorbim despre acest lucru și a făcut o criză de nervi când i-am sugerat că ar avea o problemă. Ce să fac? Țin foarte mult la căsnicia asta, dar situația scapă de sub control. Mulțumesc!

Dragă Mihai,

Este foarte greu să o faci pe soția ta să renunțe la alcool câtă vreme ea nu-și dă seama că are o problemă. De asemenea, dacă o iei prea tare, riști să o scapi și mai mult de sub control. În orice caz, faptul că ea se refugiază în alcool nu este numai rezultatul unei plăceri a gustului. Pentru ca un lucru să creeze dependență, trebuie să existe un fond psihologic adecvat. Nu oricine ajunge să fie dependent de alcool. Prin urmare, trebuie să descoperi care este cauza care a dus-o pe ea la depășirea limitei între normal și patologic. Ce o nemulțumește, care este problema care o face să sufere cel mai des? Dacă este ceva care poate fi remediat, încearcă să o ajuți să remedieze. Poate are probleme la serviciu, poate se ceartă cu vreo persoană apropiată sau – de ce nu – poate că, în sinea ei, așteaptă mai mult de la tine, iar tu încă nu i-ai îndeplinit anumite așteptări. Dacă problema ei are de a face cu ceva din trecutul îndepărtat – poate o traumă din copilărie, sau pur și simplu un mod de a fi mai pesimist – atunci e mai greu. Ar avea nevoie de un psiholog, dar nu se va duce decât dacă o să vrea. Este important să îi spui cu fermitate ce crezi despre problema ei, într-un moment în care este trează. Dacă poți să vorbești cu prietenii ei apropiați, să-i mai spună și altcineva în afară de tine, ar ajuta mult. De asemenea, să știi că există ceaiuri care – cel puțin în teorie – te fac să respingi alcoolul și alte substanțe toxice. Caută în plafaruri sau pe internet și bea-l împreună cu ea, fără să-i spui ce ceai este. Dacă spui că este alcoolică ”începătoare”, poate dă rezultate.