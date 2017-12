Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Soția mea s-a îngrășat cu 30 de kg în ultimii 3-4 ani, iar viața sexuală nu mai e ce a fost”

Bună, Adela,

Am o problemă, de aproximativ trei ani sunt căsătorit. Soția are 25 de ani, eu am 29 și avem un băiețel de 2 ani jumate. Ea s-a îngrășat foarte mult în ultimii 3-4 ani, cu aproximativ 30 kg (înainte arată super bine, precizez). După nașterea băiatului s-a creat o discrepanță între noi în privința sexului. Să spun sincer, nu mai am poftă seara de sex. Copilul adoarme târziu, eu mă trezesc repede dimineața ca să merg la serviciu, ne certăm din aproape orice. Înainte făceam sex de 3-4 ori pe săptămână, acum o singură dată, de maximum două ori, și nu mai e ce a fost. Dă-mi, te rog, un sfat.