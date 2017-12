Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt barmaniță. Clienții filtrează cu mine, iar iubitul meu m-a surprins”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Numele meu este Lidia şi am 23 de ani. Lucrez, de aproape un an, ca barmaniţă într-un club, prilej cu care am interacţionat cu foarte mulţi tipi, clienţi care vin la bar şi, pe lângă un pahar, două de alcool, simt nevoia să facă şi conversaţie. Eu nu pot să-i refuz, pentru că şeful meu spune că trebuie să le fac pe plac şi să le ascult toate bazaconiile şi, câteodată, să le suport micile avansuri, ca să îi fac să se simtă bină şi să revină la noi în club. Şi am făcut treaba asta, până într-o seară, când iubitul meu a venit împreună cu nişte prieteni în club, să mă vadă şi să-mi facă o surpriză, şi m-a susprins într-un moment mai dubios cu unul dintre clienţi, care se tot dădea la mine. Fireşte că s-a supărat şi în zadar am încercat să îi explic că sunt obligată să fac treaba asta. Mi-a cerut să-mi dau demisia, dar i-am spus că nu o pot face, pentru că am nevoie de bani. Atunci mi-a reproşat că îl mint şi că de fapt îmi face plăcere să fiu agăţată de toţi clienţii care trec pragul barului. Nu ştiu ce să fac. Sunt câteva zile bune de când nu ne-am mai vorbit…Ce mă sfătuieşti?