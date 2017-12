Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt foarte slab dotat și nici o fată nu a vrut să aibă o relație cu mine pe termen lung”

Prietenii au ales să îmi spună Napoleon din motive lesne de înțeles: sunt foarte slab dotat. Am 23 de ani și am făcut sex până acum cu vreo 5 fete, dar niciuna nu a vrut să aibă o relație cu mine pe termen lung. Îmi dau și eu seama că mărimea penisului contează, am citit mult despre asta. M-am gândit să apelez la o operație de mărire a membrului, însă deocamdată nu am bani pentru asta. Știu că există alte metode de satisfacție și deja le aplic, dar a ajuns să îmi fie teamă să mă mai dezbrac de față cu ele. Reacțiile lor sunt vizibile și mă deranjează. Există vreo modalitate prin care aș putea să le pregătesc dinainte că să nu mai fie așa surprinse? Mulțumesc.