Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Sunt șase luni de când facem sex cam o dată la două săptămâni”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

Am o problemă și sper să mă poți ajuta cu un sfat.

În urmă cu o jumătate de an am început să practic artele marțiale, iar antrenorul este cel mai sexy bărbat pe care l-am văzut în viața mea. Am fost foarte impresionată, când după puțin timp a început să-mi dea atenție. La mai puțin de o lună s-a oferit să mă ia cu mașina de acasă pentru a mă duce la antrenament. A venit mai repede și din una în alta am ajuns să facem sex. Problema este că nu a avut erecție completă. Am încercat tot ce mi-a trecut prin cap, dar cu greu am reușit, iar când am făcut efectiv sex a durat mai puțin de un minut. Am spus că este o întâmplare, o fi stresat, obosit, sau mai știu eu ce.Dar după o săptămână a venit din nou la mine și s-a întâmplat același lucru.

Sunt șase luni de când facem sex cam o dată la două săptămâni și niciodată nu a fost satisfăcător pentru mine, iar el nu a fost cu nimic mai potent decât prima dată.

Nu am avut curajul să îi spun că nu este în regulă și cumva m-am cam săturat de situația asta. Însă în același timp nu aș vrea să renunț la el pentru că nu am avut niciodată un bărbat care să arate atât de bine și să îmi acorde atenție și mă simt foarte bine la cursurile pe care le ține el. Mi-am făcut prieteni acolo și mă gândesc că dacă îi spun că vreau să pun capăt ”relației” pe care o avem îmi va face probleme acolo.

Ce mă sfătuiești să fac?

Multumesc!