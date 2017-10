Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Tatăl vitreg al copilului meu îl bate pe cel mic și pe fosta mea nevastă”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Povestea mea e următoarea: am un băiat de 7 ani și sunt divorțat de doi ani. Copilul a rămas cu mama, care s-a recăsătorit. Părerea mea e că tatăl vitreg al copilului este un bețiv și am impresia că o bate pe fosta nevastă și că îl mai atinge, din când în când, și pe copil. Băiatul nu are semne pe corp și nu vrea să-mi povestească nimic, indiferent ce îi promit și cum încerc să aflu de la el adevărul. Nici fosta nevastă nu vrea deloc să vorbim despre asta, pare că se teme. Și nu sunt paranoic, mi-au spus și alții că au fost martorii unor scene foarte dubioase și de mare violență verbală petrecute între ei. Ce să fac? Nu am dovezi ca să fac vreo plângere la poliție, dar vreau să-mi ajut copilul, pentru că e băiatul meu și mi-e teamă că va crește într-un mediu foarte toxic.

Dragul meu,

În primul rând, oricât de mult ai vrea să-i faci bine unui om, dacă el nu vrea, n-ai încotro. Binele cu forța nu se face. Nu mi-ai spus însă ce vârstă are băiatul tău. Dacă este sub 16 ani – să zicem – e greu de crezut că nu ți-ar spune dacă mănâncă bătaie, oricât de frică i-ar fi. Copiii nu țin atât de ușor un secret dureros, pentru că speranța lor către bine este mult mai mare decât a unui adult. Prin urmare, e posibil ca fost ta soție și actualul ei soț să se certe foarte rău, într-adevăr, dar dacă cel mic nu are nimic de reclamat, e puțin probabil să se petreacă ceva mai mult de atât. Cât despre mediul toxic, ai foarte mare dreptate. Nu știu de ce v-ați despărțit tu și soția ta, dar dacă atunci când ești cu fiul tău îi oferi un climat emoțional armonios și plin de iubire, el va dori în mod natural să fie mai mult cu tine decât cu mama lui și cu tatăl vitreg. Cu prima ocazie, când va avea puterea de a decide, va renunța la mediul viciat. Tot ceea ce are nevoie este să știe că acel spațiu calm și liniștit există alături de tine. Cu cât îi câștigi mai mult încrederea, cu atât va simți să-ți spună tot ce are pe suflet în mod natural, fără să-l întrebi tu. În plus, este posibil ca mama lui să aibă încă unele resentimente față de tine, pe care să le transmită copilului, mai mult sau mai puțin voit. Singura cale de a spulbera orice reproșuri ar putea să-ți facă este să te porți cât mai frumos cu el. Astfel, în timp, își va da seama singur că nu mama lui are dreptate, ci tu. Nu e ușor, dar cu răbdare și iubire, îți vei ajuta fiul, așa cum vrei.