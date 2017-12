Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Vrem ca fata noastră să meargă la facultate, nu să plece în străinătate cu un băiat pe care abia îl cunoaşte de câteva luni”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Sunt o mare admiratoare a rubricii tale, citesc în fiecare zi scrisorile pe care le primeşti şi sfaturile pe care le dai. Răspunsurile tale m-au adus la concluzia că eşti persoana potrivită să mă ajuţi să trec peste o problemă pe care o am. Am o fată, de 18 ani, elevă în clasa a XII-a, care este convinsă că şi-a găsit dragostea vieţii ei în persoana unui băiat de 25 de ani pe care nici eu, nici taică-su nu-l avem la inimă. Băiatul ăsta i-a băgat în cap să plece împreună în Germania, anul viitor, după ce ea îşi dă examenele. Zice că are acolo un prieten care o să-l ajute să îşi găsească un loc de muncă. Cred că nu mai e nevoie să-ţi spunem că nici eu, nici soţul meu nu suntem de acord cu asta, pentru că vrem ca fata să urmeze o facultate, după ce termină liceul, nu să plece de nebună într-o ţară străină, cu un băiat pe care abia îl cunoaşte de câteva luni. Doar că nu vrea să ne asculte. Spune că nu-i trebuie facultate, că sunt atâţia oameni care s-au realizat fără să aibe vreo diplomă şi că îl iubeşte prea mult pe băiatul ăsta ca să-l lase să plece. Nu ştim ce să mai facem, cum să-i băgăm minţile în cap şi să o facem să priceapă că băiatul ăsta nu e potrivit pentru ea. Nu mai vorbesc de teama pe care o avem să o lăsăm să se ducă într-o altă ţară cu el. Cum să facem să o trezim la realitate?

Draga mea,

Este firesc să te simți atașată de fiica ta, care este încă foarte tânără, să vrei tot ceea ce este mai bun pentru ea. Însă, după cum vezi, în ea se trezește din ce în ce mai mult nevoia de autonomie și libertate, ceea ce arată că momentul în care va trebui să-i dai drumul se apropie. Pentru un părinte – mai ales pentru mamă – este foarte greu să se desprindă de copil, și este cu atât mai greu cu cât copilul nu este deloc dispus să înțeleagă aceasta. Sutele de nopți nedormite de dragul ei, grijile și dăruirea cu care i te-ai dedicat sunt acum nimic pentru ea. Cine nu a trecut prin așa ceva, nu are nicio șansă să înțeleagă ce simți tu acum. Însă, din păcate, așa e legea firii. Tu poți, desigur, să te impui, să o faci să se simtă atât de vinovată încât să renunțe la planurile ei, însă prețul pe care îl vei plăti pentru asta este încrederea și iubirea ei. Ea își va închide aripile, își va pierde încrederea în ea însăși și în viață. Va sta lângă tine, dar va avea un suflet amar. Poate că acel băiat nu este ce trebuie pentru ea, dar dacă trebuie să primească o lecție în legătură cu asta, să o primească din partea vieții, nu din partea ta. Dacă se va dovedi că acel băiat o va face să sufere, faptul că are o mamă care o așteaptă cu brațele deschise în orice moment, orice s-ar întâmpla, reprezintă pentru ea o susținere mult mai mare decât să stea sub oblăduirea ta la nesfârșit, fără să aibă curajul să înflorească, să-și trăiască propria ei poveste. Una din lecțiile cele mai dureroase pe care le are de luat o mamă este să simtă când este momentul să se dea la o parte din calea puiului, să-i permită să zboare. Chiar dacă îți este greu, amintește-ți cum erai și tu la vârsta ei. Dacă mama ta ți-ar fi oferit încredere și susținere, unde și cum ai fi fost acum?