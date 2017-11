Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Se întâlnește cu o altă femeie, mult mai în vârstă, ca să obţină cadouri de la ea”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Buna, Adela

Sunt într-o relație de lungă durată, dar lucrurile au început să scârțâie în utlima perioadă. Iubitul meu spune că dorește puțin spațiu, dar în același timp îmi jură că mă iubește și că nu poate trăi fără mine. Recent am aflat, însă, că se întâlnește cu o altă femeie, mult mai în vârstă decât noi (eu am 24 de ani, el 28) și care este căsătorită. Atunci când l-am confruntat cu această problemă mi-a spus că nu este nimic serios și că singurul lui scop este de a obține cât mai multe cadouri poate de la ea (femeia este potentă finanicar). A doua zi am primit de la el un smartwatch pe care mi-a spus că îl are de la ea. Cadourile au continuat să curgă cel puțin unul pe săptămână.

Dacă la început mi s-a părut amuzant, acum nu știu dacă vreau să continui cu această situație. Nu știu ce se întâmplă între ei și dacă să îl cred atunci când îmi spune că nu face decât să ia masa cu ea și să vorbească la telefon.

Multumesc!