Adela vă sfăuiește în sex și iubire. „Am făcut avort medicamentos, pentru că nu l-a vrut. El spune că noi nu avem o relaţie, nu ştie ce avem”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Ioana şi am 23 de ani, sunt din Bucureşti şi am o „relaţie” cu un băiat pe care l-am cunoscut acum 2 ani. Problema care e. El spune că noi nu avem o relaţie, nu ştie ce avem. Am început să vorbim iar de vreo 2 luni jumătate şi de atunci nu ştiu dacă am mai trecut pe acasă 3-4 zile legate. Ne înţelegem bine, nu ne certăm din nimic. Pe 7 septembrie am aflat că sunt însărcinată şi, din păcate, am făcut avort medicamentos pentru că nu l-a vrut. Încerc să-i găsesc scuze. El mai are o fetiţă din prima căsătorie, care are 5 ani. Stau la el, îi gătesc, îl cocoloşesc, am grijă de fată ca şi de copilul meu, dar totuşi nu avem o relaţie. O altă chestie…înainte să fiu cu el, am fost cu un bun prieten de-ai lui, cu care nu prea m-am înţeles. Mă gândesc că şi asta îi da un motiv pentru care nu vrea să afle lumea de noi. Nu ştiu ce să mai cred. Dă-mi un sfat, te rog!