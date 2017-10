Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Am 23 de ani si am relație cu un bărbat cu 20 de ani mai mare decât mine şi căsătorit”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Buna Adela

Ma numesc Carla. Am 23 de ani si am relație de doi ani cu un bărbat cu 20 de ani mai mare decât mine. Ne iubim foarte mult, în ciuda faptului că este mare diferența de vârstă dintre noi și că părinții mei nu sunt de acord cu noi. Mai este un impediment: el este căsătorit, dar căsătoria lui este mai mult de formă, fiecare având viața lui. Soția lui trăiește separat, alături de copilul lor și, din câte am înțeles, are deja pe altcineva. El locuiește singur și mi-a promis deja de mai bine de un an că rezolvă statutul lui și că divorțează. Mi-ar plăcea să ne facem planuri mai departe și chiar să ne mutăm împreună, dar, pentru că el nu divorțează, eu nu pot spera să visez mai departe. Nu înțeleg de ce o tot lungește așa. Ce mă sfătuiesc să fac?