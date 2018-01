Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Am început să apelez la escorte. Am sentimente pentru o fată care nu vrea să renunţe la meserie”

Doamna Adela, aș dori să știu dacă se poate să primesc un sfat, am o situație mai delicată. Am să incerc să fac un rezumat a tot ce am trăit in ultimii 10 ani pentru a vă forma o idee și să primesc un răspuns dacă se poate.

Incepând cu vârsta de 20 ani am inceput să caut o fată cu care să mă bucur de viață și să trec cu bucurie prin ea, dar in realitate nu ies mereu lucrurile cum dorim noi.

Am avut mai multe relații, dar mereu am fost dezamăgit sau inșelat și până la vârsta de 26 eram incă virgin. După ultima relație din 2012 am trecut prin mai multe drame și eram pe punctul de a renunța la viața, dar cumva am reușit și am trecut peste acel obstacol. In acel moment mă simțeam in plus pe pământ, aveam multe situații in care mă simțeam singur, iar cei apropiați erau mereu dezamăgiți de mine, deși eu incercam din tot sufletul să le fac pe plac.

Trecând mai departe, am incercat să apelez la escorte pentru a umple un gol, a vedea ce pierd intr-o relație de cuplu. Cu trecerea aniilor, am inceput să apelez tot mai des, iar de ceva vreme, am inceput să am sentimente pentru o fată, care nu vrea să renunțe la această meserie, pentru că are nevoie de bani pentru familia de acasă și pentru a-și cumpăra o locuință. Eu momentan nu imi pot permite să rup acest lanț, pentru a o sprijini financiar.

Doresc să știu dacă ceea ce fac eu are un final fericit sau ce aș putea face, sincer nu aș dori ore de psiholog, m-aș simți mai rău pe urmă. Sunt din zodia fecioară și imi e foarte greu, stau foarte prost cu increderea in cei din jurul meu, cei apropriați. Vă mulțumesc!