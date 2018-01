Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „De când am intrat pe un site de videochat, soția nu mă mai atrage”

Bună, Adela

Numele este Miron și sunt din Bacău. Am 30 de ani și de aproximativ 6 ani mă confrunt cu o mare problemă, din punctul meu de vedere, în viața sentimentală. În 2012 am intrat, pentru prima dată în viață, pe un site de videochat. Acolo am cunoscut o bucureșteancă frumoasă foc, de care m-am îndrăgostit. După mai multe întâlniri virtuale cu ea, am reușit să o văd și face to face. De atunci, însă, soția nu mă mai atrage. Petrecem foarte puțin timp intim, dar ceea ce mă face curios este că ea nu își pune întrebări cu privire la acest lucru… Oare și ea m-a înșelat? Menționez că eu și modelul de videochat avem în continuare o relație platonică.