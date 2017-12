Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „După un accident pe care l-am suferti, am început să avem din ce în ce mai puţine relaţii intime”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Mihaela, am 28 de ani şi am de doi ani o relaţie cu un băiat, Marius, de 29 de ani. Până acum câteva săptămâni, aveam o viaţă sexuală foarte activă. Totul s-a cam stricat în ziua în care am suferit un accident foarte urât, în urma căruia am rămas cu nişte probleme la spate şi la picioare. Mai exact, am dureri foarte puternice, iar calmante prescrise de medic, fac fizioterapie ca să pot să am din nou o viaţă normală, însă medicul mi-a recomandat să nu depun foarte mult efort fizic. După acest eveniment, am început să avem din ce în ce mai puţine relaţii intime. Asta pentru că am încercat de câteva ori, dar am început să am dureri şi câteodată chiar să plâng. Aşa că nu am mai avut relaţii intime de câteva săptămâni. Iar consecinţele, din păcate, sunt vizibile. Îl simt că este din ce în ce mai distant faţă de mine. Nici în braţe nu vrea să mă mai ia. Spune că îi este frică să nu mă strângă prea tare şi să-mi facă rău. Eu depun toate eforturile omeneşti posibile la şedinţele de fizioterapie, însă medicul îmi zice că sunt şanse să rămân mult timp cu aceste sechele şi cu aceste dureri. Iar acum îmi este teamă că asta mă va costa relaţia, că nu va mai avea răbdare şi că mă va părăsi. Îmi este teamă să îi spun că asta va fi viaţa noastră pentru mult timp de acum încolo.