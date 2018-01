Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Eu sunt singura care contribuie la cheltuielile casei. De 8 luni e cam întreţinut”

Bună Adela,

N-aș vrea să-mi fac numele public. Am 25 de ani, am nevoie de un sfat. Sunt într-o relație de 10 luni, locuim împreuna în casa părinților mei, eu sunt singura care contribuie la cheltuielile casei, deoarece iubitul meu are rate în cuantum de 2500 de lei. Totul din cauza unor mofturi ale lui, ca de exemplu, concedii cu alte femei cu care a fost înaintea mea. Am încercat să-i explic că trebuie să contribuie și el la cheltuielile casei, să facă și el ceva, nu să-l întrețin eu, dar îmi tot spune că el își dorește o familie cu mine și că eu m-am schimbat. Țin să specific faptul că el are un salariu destul de bun, la fel și eu, doar că mie mi se pare că lui îi convine situația, are unde să stea, de cumpărături mă ocup eu, așadar, de 8 luni e cam întreținut. Nu știu ce să mai cred: mă iubește sau stă cu mine doar pentru lipsa responsabilității unei case? Mă lupt și cu ai mei, deoarece le-am spus că aș vrea să mă despart de el dacă nu găsește o cale de a rezolva problema datoriilor.