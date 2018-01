Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Fiica mea mi-a spus că între ea și prietenul meu s-a întâmplat ceva și că s-a îndrăgostit de el”

Dragă Adela,

Sunt Melania, am 45 de ani şi sunt divorţată de câţiva ani. După divorţ, nu am avut nicio relaţie cu niciun alt bărbat. De câteva luni, însă, trăiesc o poveste de dragoste frumoasă cu un bărbat, mai tânăr decât mine cu 11 ani (deci el are 34 de ani).

Eu mai am o fată, Celia, de 20 de ani, care este studentă în Anglia. Ea tot timpul m-a încurajat să îmi refac viaţa după divorţul de tatăl ei. Fac aici o paranteză: am ezitat în toţi aceşti ani să-mi refac viaţa tocmai pentru că îmi era teamă de cum va reacţiona Celia. Dar pentru că am primit binecuvântarea ei, ca să zic aşa, şi m-a încurajat în toţi aceşti ani, mi-am luat inima în dinţi şi l-am găsit pe acest om care mă face fericită. Doar că în vară, s-a întâmplat ceva complet neaşteptat…

În vară, Celia s-a întors în ţară, în vacanţa de vară. Cu acest prilej l-a cunoscut şi pe Adrian, iubitul meu. Împreună, am plecat într-o vacanţă, un circuit turistic în Maramureş, un lucru pe care ni-l doream să-l facem, eu şi Celia, de foarte, foarte mult timp, dar care niciodată nu s-a concretizat, în mare parte din cauza opoziţiei fostului meu soţ, care mereu găsea motive (fie că n-avem timp, fie că e prea costisitor). Aşadar, am plecat în acea vacanţă, pentru a-i da ocazia Celiei să-l cunoască mai bine pe Adrian, să se împrietenească şi să fiu şi eu pe deplin împăcată cu alegerea pe care am făcut-o. Am petrecut două săptămâni şi jumătate minunate toţi 3. Ca o adevărată familie, aş putea spune. Celia şi Adrian s-au înţeles de minune şi am fost cuadevărat fericită. Doar că, atunci când ne-am întors acasă, a început coşmarul pentru mine.

Celia a venit să-mi spună că între ea şi Adrian, că nu-mi poate spune ce, dar că şi-a dat seama că s-a îndrăgostit de el. Mai mult, mi-a spus că şi el i-ar împărtăşi sentimentele şi că i-ar fi spus că se gândeşte să mă părăsească şi să plece cu ea în Anglia. Nu-ţi pot explica în cuvinte şocul pe care l-am trăit în acele clipe. L-am confruntat, mi-a jurat că nimic din ce mi-a spus fiica mea nu este adevărat şi că nu poate înţelege de ce a inventat aşa ceva. Pe de altă parte şi Celia mi-a jurat, plângând, că tot ce mi-a spus este adevărat şi că probabil Adrian este mult prea speriat ca să recunoască povestea. Într-o zi, mi-am luat inima în dinţi şi i-am adus pe amândoi faţă în faţă. Amândoi şi-au susţinut propria poveste cu tărie. Nu am mai ştiut ce să fac în momentul acela, însă câteva zile mai târziu, am rupt relaţia cu Adrian.

La începutul toamnei, Celia a plecat în vacanţă. Nu a trecut mult timp şi Adrian a început să mă caute, să-mi dea mesaje în care s-a jurat din nou că nu a fost niciodată nimic între el şi fiica mea. Dar eu nu ştiu ce să fac… Îmi este greu să cred că propria mea fiică m-ar minţi cu ceva atât de grav, dar dacă ar fi adevărată, de ce ar insista Adrian în continuare să aibă o relaţie cu mine. În continuare îl iubesc, dar tot ce s-a întâmplat în vară mă dă complet peste cap… Nu ştiu ce să fac…