Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „I-am spus că sunt virgină și că vreau să mă păstrez pentru persoana potrivită. S-a simțit jignit”

Dragă Adela,

Mă numesc Maria şi am 20 de ani. În urmă cu câteva luni am cunoscut un tip de care m-am îndrăgostit pe loc. Sentimentul a fost reciproc, aşa că am început imediat o relaţie. După câteva săptămâni, a vrut să ducem relaţia la următorul nivel, însă i-am mărturisit că nu sunt pregătită, că sunt virgină şi că vreau să mă păstrez pentru momentul şi persoana potrivită. S-a supărat. Mi-a spus că s-a simţit jignit de faptul că nu îl consider persoana potrivită, astfel că ne-am despărţit. A trecut o lună de la despărţire, când m-am trezit cu un mesaj de la el, în care mă ruga să vorbim şi să ne întâlnim. Nu am vrut la început, dar apoi m-am gândit că nu am nimic de pierdut dacă îl ascult. Mi-a spus că regretă ce s-a întâmplat şi cum a reacţionat şi că ar vrea să ne împăcăm, pomiţându-mi că va avea răbdare până mă voi simţi pregătită. Dar nu ştiu dacă să am încredere în el. Adică, de ce nu a putut să aibă răbdare din prima şi a trebuit să trecem prin asta? Mă tem să nu cumva să vrea să ne împăcăm doar ca să se culce cu mine şi atât. Tu ce crezi?