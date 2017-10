Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-am reîndrăgostit nebuneşte de fostul iubit din liceu. Eu sunt de multă vreme într-o relație, el e divorțat și singur”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Diana, am 45 de ani pe care nu îi arăt deloc. Sunt de multă vreme într-o relaţie cu cineva cu care am deja un copil aproape major. Această relaţie merge de mult timp doar în virtutea inerţiei. Noi locuim în străinătate de mai bine de zece ani. Problema este că acum puţin timp am reîntâlnit aici o persoană extrem de dragă mie, şi anume pe primul meu iubit din timpul liceului. În timpul acela am fost împreună doi ani, ani în care ne-am iubit nebuneşte, totul luând sfârşit odată cu plecarea lui din ţară şi o greşeală copilărească a mea. Acum, după 25 de ani, ne-am reîntâlnit. El e divorţat şi e singur, eu însă, nu. Am reuşit să ne întâlnim, vorbim în fiecare zi. M-am reîndrăgostit nebuneşte de el, parcă mai mult că prima oară. El, nu ştiu ce să spun… Eu cred că da, dar este mai reţinut, spune să o luăm pas cu pas. Cum pot şti dacă are aceleaşi sentimente (nu vreau să îl întreb şi nici să îi spun că sunt foarte îndrăgostită de el). Ce mă sfătuieşti să fac, Adela?