Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Mi-a spus că îmi oferă orice, numai să rup logodna şi să rămân cu ea”

Dragă Adela,

Numele meu este Sergiu, am 29 de ani. În urmă cu 3 ani am plecat din România, după ce mi-am găsit un loc de muncă în Germania. În ţară am lăsat-o pe logodnica mea, cu care sunt împreună de 5 ani. Am plecat pentru că voiam să-mi fac un rost în afară şi să strâng suficient de mulţi bani pentru a mă putea întoarce în România să ne întemeiem o familie sau să o chem pe ea în Germania şi să facem nunta aici şi să ne stabilim aici. Doar că în urmă cu un an s-au mai schimbat nişte lucruri. Am cunoscut o femeie, o nemţoaică, ceva mai mare decât mine (are 39 de ani), potentă dpdv financiar. Am început o relaţie, fără ştirea nimănui din ţară. I-am mărturisit de la bun început că sunt logodit şi că urmează să mă întorc în ţară sau să o aduc pe logodnica mea aici, dar nu a interesat-o. Pe măsură ce i-am reamintit, mi-a spus că îmi oferă orice, numai să rup logodna şi să rămân cu ea. Sunt într-o ipostază foarte dificilă acum. O iubesc pe logodnica mea nespus de mult, dar nemţoaica îmi oferă un confort financiar pe care nu cred că îl voi putea obţine vreodată prin propriile forţe. Pe cine să aleg?