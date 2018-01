Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Ne-am despărţit, pentru că ai lui nu erau de acord cu relaţia. Depinde foarte mult de părinţii lui”

Dragă Adela,

Eu am 19 ani şi sunt în primul an de facultate. Am avut o relaţie cu un baiat timp de un an. La câteva săptămâni după ce ne-am cuplat, ne-am despărţit, pentru că ai lui nu erau de acord cu relaţia noastră. Însă nu am putut sta prea mult departe unul de celălalt, iar după câteva zile, ne-am împăcat. Relaţia a continuat multe luni, fără ca ai lui să ştie. Adică ei trăiau în continuare cu impresia că, de când ne-am despărţit atunci, nu ne-am mai împăcat. Însă după un an de relaţie, iar ne-am despărţit. El, deşi e şi el la facultate, depinde foarte mult de ai lui, îl sprijină financiar să-şi plătească cursuri, cărţi pentru facultate etc., şi nu vrea să-i supere. Însă eu îmi doresc să fim iar împreună. E prima relaţie serioasă pe care am avut-o şi nu vreau să-l pierd. Cum să fac să ne împăcăm?