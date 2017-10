Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Ne certăm din orice, stăm în casă ca doi colegi de apartament”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Eu şi soţul meu suntem înpreună de 11 ani şi am trecut şi prin bune, şi prin rele, dar de 3 ani totul s-a schimbat. El stătea mai mult la muncă decât acasă. Îl rugam să stea cu mine, să ieşim înpreună, dar nu vroia şi aşa, uşor uşor, ne-am îndepărtat. Am ajuns să ne certăm tot mai des, dragoste facem foarte rar (o dată la câteva luni), de fiecare dată când mă duceam lângă el mă respingea şi îmi spunea că nu are chef, că îi este cald şi tot aşa. Dacă mă îmbrăcăm sexy, mă punea să mă îmbrac să nu răcesc. Acum am ajuns să ne certăm din ce în ce mai des şi îmi reproşează că m-am schimbat, şi poate că aşa este, dar cum să nu mă schimb, dacă el mă respinge şi se poartă aşa cu mine. Ce să fac? Mă simt singură. Şi când este acasă, stă şi se uită la meci şi nu prea vorbim.

Am avut câteva probleme de sănătate, iar când a fost cazul să mă externez, nu a putut să vină să mă ia de la spital şi a fost nevoit să vină un prieten. În schimb, când mama lui a fost internată, s-a învoit, nu a mai contat nimic, atunci nu mai era obosit. Toată ziua mergea la ea şi normal că m-a deranjat, cum eu când m-am internat, a mers sora mea de fiecare dată, iar el nu a putut.

Şi acum suntem la fel, ne certăm din orice, stăm în casă că doi colegi de apartament, nu prea discutăm, nu prea mai ieşim împreună. Îmi reproşează că sunt rece. Şi am discutat şi i-am spus că vreau să plec, că sunt tânăra încă şi îmi doresc o familie un copil. Acum a început să se poarte mai frumos şi nu vrea să ne despărţim. Ce să fac?