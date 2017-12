Cele mai rele tipuri de femei cu care te poți întâlni

Barbatii sunt departe de a fi perfecti. De fapt, pot fi imaturi, lenesi, lipsiti de sensibilitate ori nu stiu sa comunice, ca sa amintim numai cateva dintre defectele cele mai intalnite. Unii dintre ei au probleme si cu imaginea de sine. Insa si femeile au imperfectiunile lor – uneori diferite, altele asemenatoare cu cele ale barbatilor. Chiar daca nu este in regula generalizarea, cu atat mai mult pe sexe, exista anumite hibe comune de care ar trebui sa te feresti ca dracul de tamaie.

Si, totusi, oamenii se pot schimba odata cu trecerea timpului. Iar ocazional nu trebuie decat sa-i oferim unei persoane ocazia de a se maturiza, de a se dezvolta in cea mai buna varianta a sa.

Acestea fiind spuse, iata cele mai rele tipuri de femei cu care te-ai putea intalni.

Mincinoasa patologica

Initial, spune doar minciuni nevinonate, insa in curand barbatul incepe sa puna sub semnul intrebarii totul: de la meseria pe care spune ca o practica pana la cel de-al doilea prenume al ei. Iar intr-o relatie increderea este esentiala – cand stii ca nu poti avea incredere in partenera atunci este clar ca lucrurile vor degenera rapid.

Trisoarea

Unele dintre mincinoasele patologie duc totul la extrem – sunt lipsite de onestitate si in ceea ce priveste angajamentul lor intr-o relatie.

