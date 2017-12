Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Soțul meu, cu care sunt căsătorită de 12 ani are în calculatorul său imagini pornografice”

Bună, Adela,

Mă numesc I. și am descoperit, într-o zi, că soțul meu, cu care sunt căsătorită de 12 ani (eu am 32 de ani, el are 34), are în calculatorul său, pe care nu îl folosește decât el, imagini pornografice. Chestia asta m-a speriat foarte tare, mai ales că avem o căsnicie foarte liniștită, fără probleme. Nu am de ce să mă plâng în legătură cu el, însă acum nu știu cum să reacționez. Când i-am spus, a reacționat ciudat, a negat că ar ști ceva despre ele, i le-am arătat și a spus că nu sunt ale lui, deși nu altcineva nu are acces la calculatorul lui. Mi-a spus că i s-ar fi virusat calculatorul, a îndrugat tot felul de motive. Asta s-a întâmplat acum o lună. Când am reușit să-i verific din nou calculatorul, imaginile erau tot acolo. Ba, mai mult, erau acolo și câteva imagini noi. Eu ce să fac? Îl iubesc mult, nu am de ce să mă plâng, e un soț foarte bun. Te rog, ajută-mă cu un sfat.