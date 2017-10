Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Soţul meu lucrează de acasă, iar când ajung de la serviciu, ma ia de parcă am fost la plimbare”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Îți scriu și eu cu o problemă, poate mă poți ajuta. Soțul meu lucrează de acasă, dar eu nu. Cum ajung acasă de la serviciu, mă ia de bună de parcă am fost la plimbare. Începe să se plângă că îi este foame, tot timpul îmi cere să-l ajut – inclusiv în ceea ce muncește! – iar eu nu ajung să am nici măcar un minut de liniște. Lucrează pe calculator, dar stă tot timpul cu televizorul aprins pe știri, nu știu cum face să și lucreze, să și asculte. Treaba lui nu se termină niciodată, stă tot timpul cu ochii lipiți de ecran, chiar și când mănâncă. Nu facem niciodată nimic împreună, nu mergem nicăieri, pentru că mă pune să-l aștept ”puțin”, după care uită de mine. Mă simt singură și mă simt în plus și nu mai știu ce să mai fac. Ajută-mă cu un sfat, te rog.