Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Un prieten mi-a arătat un alt profil al ei de Facebook, cu un alt nume şi în care apărea că…”

Dragă Adela,

Nu o să-mi dau numele, din motive pe care le vei înţelege până la finalul scrisorii. Sunt un tip de 23 de ani, care acum jumătat de an a cunoscut pe Facebook o tipă de 19 ani. După vreo 3 săptămâni în care am vorbit numai pe messenger-ul de pe Facebook, am decis să ne vedem şi faţă în faţă. Ne-am întâlnit într-un pub, ne-am simţit bine şi am decis să continuăm să ne vedem. După a treia întâlnire, a început şi relaţia noastră. După doi luni, am avut şi pentru prima oară relaţii intime.

Relaţia noastră a mers foarte bine până recent, când un prieten mi-a atras atenţia că s-ar putea ca tipa să nu fie cine cred eu că este. Mai exact, mi-a atras atenţia că îmi ascunde un amănunt foarte important. Nu-mi stă în fire să fiu paranoic sau să mă apuc să fac pe detectivul, dar vorbele prietenului meu mi-au dat de gândit. Am studiat-o cu atenţie o perioadă, dar nu am reuşit să găsesc nimic în neregulă cu ea. Până într-o zi când, acelaşi prieten mi-a arătat un alt profil al ei de Facebook, cu un alt nume şi în care apărea că nu are 19 ani, ci…17 ani. M-a terminat într-o secundă. Am confruntat-o. La început a zis că sunt minciuni şi că cineva a făcut acel profil fals, dar tot insistând, a recunoscut că m-a minţit şi că s-a folosit de un profil fals pentru a-şi găsi un prieten mai mare. Evident că am rupt relaţia cu ea, însă ea nu se lasă şi insistă cu mesaje în care mă imploră să ne împăcăm. Eu sunt speriat acum, pentru că nu vreau să se afle mai departe că am avut relaţii cu o minoră şi să am probleme. Ajută-mă, te rog, cu un sfat. Mulţumesc anticipat.