Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. “Ori de câte ori fac dragoste cu partenera mea apare o problemă din partea mea”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citeşte în Libertatea sfaturile ei.

Bună ziua,

Mă numesc Ionuț, am 35 de ani, sunt căsătorit, am un copil și sunt din zona de sud-est a țării. Motivul pentru care am apelat la dumneavoastră este legat de viața sexuală. Ori de câte ori fac dragoste cu partenera mea apare o problemă din partea mea, adică ejaculez repede, dar nu știu de ce. Aș face ceva să opresc acest moment neplăcut, căci partidele sunt de scurtă durată. Sunt sigură că dacă aș încerca și cu alte femei la fel aș păți. Vă rog să mă ajutați cu o soluție. Cum ar trebui să procedez.