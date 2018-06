Adela vă sfătuiește în sex și iubire: “Este atât de mic, încât în final ne-am jenat amândoi”

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citeşte în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

Mă numesc Claudia, am 38 de ani și, de vreo doi ani, nu mai am nicio relație stabilă. Mă simt foarte disponibilă și chiar îmi doresc mult să fiu cu cineva. De aceea, când m-am reîntâlnit, acum o lună cu fostul meu prieten din liceu, am fost atât de bucuroasă. Pe vremea aceea ne-am iubit doar platonic, n-a fost să fie el ”primul”. Aveam o frumoasă legătură sufletească, care constat că s-a păstrat intactă în ciuda timpului care a trecut peste noi. Așa că am reînceput să ne întâlnim, să ne reapropiem, de data asta cu gânduri mai ”adulte”. Mi-a spus că are o relație care nu prea merge, nu e fericit. Acum o săptămână ne-am sărutat, ne-am aprins amândoi și am făcut dragoste… mă rog, am fi vrut, doar că există un ”mic” impediment. Anumite dimensiuni ale anumitor zone ale noastre nu se potrivesc deloc – dacă înțelegi ce vreau să spun. Mai pe șleau, el este atât de mic, încât în final ne-am jenat amândoi. A fost extrem de stânjenitor și nu știu cum să continuăm mai departe. Pe de o parte, mi-e foarte drag, pe de altă parte, îmi dau seama că nu avem nicio șansă împreună… L-aș jigni dacă i-aș spune că vreau să rămânem doar prieteni, ca înainte? Deși, înainte să știm de ”impediment” ne excitaserăm amândoi atât de tare. Nu ștu ce să fac…

Adela răspunde:

Dragă Claudia,

Problema e delicată și e dificil să reiei orice contact cu el fără ca să iasă un pic ”șifonat”. Acum înțelegem de ce nu-i merge bine nici în relația pe care o are, căci și acolo e foarte probabil să aibă aceeași problemă. Acum, depinde de profunzimea reală a sentimentelor dintre voi și de inteligența amândurora să mergeți pe un nivel superior în această relație. Un penis mic nu este un impediment chiar atât de groaznic, cu condiția ca posesorul lui să știe să-l… utilizeze. Dacă el își dezvoltă capacitatea de a simți o femeie, de a o mângâia în toate felurile, inclusiv oral, atunci frustrarea ei nu mai este atât de proeminentă. Gândește-te că sunt femei care sunt satisfăcute de relații sexuale cu alte femei – deci, teoretic, penisul poate avea un rol secundar. Bineînțeles, ar fi de preferat ca acest bărbat să fie mai preocupat de problema sa. Există metode destul de naturale și neinvazive atât pentru mărirea penisului, cât și de îmbunătățire a erecției. Astfel, el poate folosi o pompă cu vacuum, pe care o găsește la orice sex shop, precum și afrodiziace naturale, pe care pe găsește la orice magazin naturist. Totul este să vrea și să nu pice în zona defensivă, în care să se simtă victimă și să aleagă să se plângă în loc să ia… măsuri.