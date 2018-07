Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „Am avut o aventură acum doi ani, iar soția mea nu poate să treacă peste „

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Sunt un bărbat de 43 de ani, căsătorit de 16, am doi copii, și acum doi ani am avut o aventură. Soția mea a aflat de ea și – cum era de așteptat – a făcut un scandal monstru. Am încheiat idila, de dragul familiei mele, dar și pentru că în acel moment am decis că soția mea avea dreptate. Problema este că de atunci, oricât de mult mă străduiesc, oricâte eforturi fac, ea tot nu e mulțumită. O ajut în casă, fac curat, fac cumpărăturile, fac și mâncare, sunt alături de ea – și tot degeaba. Mereu găsește câte ceva să-mi reproșeze, iar dacă nu, rememorează iarăși aventura mea. Nu știu ce să mai fac, simt că îmi pierd răbdarea și deja am început să mă gândesc să divorțez, cu toate că țin foarte mult la familia mea, ca dovadă că am făcut acea alegere în momentul respectiv. Te rog, dă-mi un sfat.

Adela răspunde:

Dragul meu,

Faptul că soția ta nu are încredere în tine se datorează, în realitate, faptului că ea nu are încredere în ea însăși, în primul rând. Și oricât de mult te-ai strădui, ea nu te va crede, câtă vreme nu se va crede pe ea însăși. Așadar, din păcate, nu tu ești cel care trebuie să facă ceva în această situație, ci ea. Încearcă să-i explici ca unui prieten vechi, astfel încât să simtă că i te adresezi ca unui egal, că ai ales-o pe ea și pe familia voastră, că ți-ai propus să faci toate eforturile necesare și în mare parte te-ai ținut de cuvânt. Spune-i exact cum te simți și întreab-o și pe ea ce ar face dacă ar fi în locul tău. Încearcă să vorbești cu o persoană apropiată ei, cum ar fi o prietenă bună sau o rudă – poate că, dacă aude de la altcineva, înțelege și punctul tău de vedere. Întreab-o unde dorește să ajungeți și ce așteptări are de la tine, spune-i că ești perfect dispus să-i faci pe plac, cu condiția să aibă încredere în tine și să te ierte.