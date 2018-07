Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. ”Dacă îl prind pe frate-meu cu nevastă-mea, îl omor cu mâna mea!”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela,

Sunt Marian, am 35 de ani, sunt însurat și am doi copii. Sunt șofer pe tir, sunt multă vreme plecat de acasă. Locuim în aceeași curte cu frate-meu, și el însurat dar nu are copii. Data trecută când am fost acasă, am făcut un grătar în curte, ambele familii. Nevastă-mea și cu frate-meu făceu ironii la adresa mea, iar nevasta lui mi-a aruncat niște priviri semnificative, din care am înțeles că nici ei nu-i convenea ce se întâmplă. N-am apucat să o întreb nimic pe cumnată-mea, dar când ne-am întors în casă am luat-o pe nevastă la întrebări: ce se întâmplă între ea și frate-meu? Bineînțeles că a negat totul, dar eu n-am crezut-o. A trebuit să plec din nou, dar nu pot să-mi scot din cap fazele lor. Dacă îl prind că se dă la nevastă-mea, îl omor cu mâna mea! Ce să fac, cum să mă calmez, ajută-mă, dă-mi un sfat.