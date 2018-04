Adela va sfătuieşte în sex şi iubire. „Eu și soția mea vrem să avem în continuare o viață sexuală activă, însă avem un impediment: copilul nostru”

Dragă Adela,

Numele meu este Radu și am 31 de ani. Sunt căsătorit și am un băiețel de 5 ani. Și eu și soția mea vrem să avem în continuare o viață sexuală activă, însă avem un mic…să-i spunem impediment: copilul nostru. Pe scurt: avem relații intime din ce în ce mai rar, pentru că ne este frică să nu ne întrerupă copilul. Într-o seară, s-a întâmplat să intre peste noi în cameră când începusem să avem niște gesturi mai tandre. Din fericire, nu a văzut nimic :) Următoarea dată, însă, am zis să închidem ușa, noaptea, când credeam că doarme. Dar s-a trezit și a vrut să intre în cameră și când a văzut că e închisă, a început să bată la ușă și să strige după noi. Apoi, când el e la grădiniță, noi suntem la serviciu, deci iar nu se poate. Nu prea știm ce să mai facem. Poate ne poți ajuta cu un sfat. Mulțumim.