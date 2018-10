Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mă tem că voi izbucni într-o zi”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Îți scriu pentru că nu mai știu ce să fac în situația cu care mă confrunt. Am o prietenă din copilărie, am fost tot timpul împreună de la grădiniță, am fost ca surorile. Doar că ea nu e deloc în stare să fie pe picioarele ei. Am venit amândouă în București la facultate, locuim cu chirie de la început. Acum am terminat amândouă, eu mi-am găsit job, ea nu. Stă în continuare pe spinarea părinților, care încep să-și cam piardă răbdarea, cu atât mai mult cu cât mă văd pe mine că pot. Ea stă toată ziua în casă și se uită la seriale, zice că e deprimată și blocată, nu mă pot înțelege cu ea. Mai nou, a apărut cu un băiat cam dubios, care nu are nici el serviciu, și i se pare că e acasă la el la noi în apartament. Stă cu zilele, mănâncă tot ce găsește în frigider și nu contribuie cu nimic. Nu am apucat să vorbesc cu prietena mea despre asta, pentru că ziua sunt la muncă iar seara o găsesc cu el. Ea zice că mai și pleacă, dar eu nu mi-am dat seama când se întâmplă asta. Mă tem că voi izbucni într-o zi, adevărul e că aș vrea să-i dau afară pe amândoi. Nu știu ce-i cu ea, parcă nu o mai recunosc. Te rog, dă-mi un sfat.

Adela răspunde:

Draga mea,

Probabil că ești foarte atașată, atât de ea cât și de situație. De fapt, ai tot dreptul să-i spui ce simți, pentru că ce face ea nu e normal. Ca o prietenă bună ce ești, bineînțeles că toată lumea așteaptă de la tine să o susții și să ai grijă de ea, dar trebuie să coopereze și ea. Dacă ea se complace în inerție și preferă să trăiască pe spinarea altora, are nevoie de o lecție. Pentru început, poți să apari cu facturile și socotelile când sunt amândoi, să-i trezești puțin la realitate. O să fii antipatică, dar până la urmă, cu simpatia n-ai rezolvat nimic până acum, nu-i așa? Apoi, vorba ceea: 'sună un prieten'. Poate că e momentul să te cuplezi și tu cu cineva, nu neapărat să ai o relație serioasă, doar cât să nu mai aibă prietena ta impresia că în viața ta nu se va schimba nimic, și se poate sprijini pe tine la nesfârșit. Dacă vede că și la tine vine cineva, care poate nu e atât de prietenos cu ea, poate începe să-și pună altfel problema. În cel mai rău caz, îi poți spune că dorești să locuiești singură și, dacă nu pleacă ea, îți poți găsi tu o altă casă. Întotdeauna există ceva mai bun.