Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “Mi-am pierdut încrederea în soțul meu”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Draga Adela,

Sunt casatorita de 3 ani si avem doi copii mici. Mi-am pierdut increderea in sotul meu si nu reusesc sa o mai recapat, in urma unor minciuni ale sotul meu, in general legate de bani. L-am rugat/implorat/amenintat sa nu ma mai minta si el a continuat o perioada destul de lunga. In ultimul timp nu am mai descoperit niciuna, dar la el lucrurile merg foarte greu, de genul daca are ceva de facut/cumparat intotdeauna apar piedici, gaseste scuze. Mi-e teama foarte des cand ma suna ca sigur o sa imi spuna ca nu a reusit sa faca ce urma sa faca. Mie mi se pare foarte delasator, dar el gaseste mereu scuze. Mi-e teama ca face ceva cu banii si nu ii aduce acasa, de asta si nereusitele lui si toate ascunzisurile. Ma gandesc la ce e mai rau non stop, iar el zice ca sunt negativista. Dar cum pot eu sa fiu altfel cu increderea terfelita de atatea ori. Am ajuns sa cred si eu ca poate e ceva in neregula cu mine si ma rog la Dumnezeu sa fiu mai buna. Sunt in impas, nu stiu cum sa merg mai departe, imi dau seama ca nu am ce sa-i fac, dar nu vreau sa creasca copiii mei cu parinti divortati. El isi iubeste copiii. Ajuta-ma te rog daca poti cu cateva sfaturi.

Adela răspunde:

Draga mea,

De multe ori, într-un cuplu, bărbații ajung să se comporte precum niște copii, punând-le pe femei în situația de a lua ”conducerea” casei, și a deveni ”mame” și pentru ei. Dacă este așa, tu ai în momentul acesta trei copii, nu doi. Poți să nu accepți situația și să-l respingi, dar dacă vrei să rămâi cu el, este mai productiv pentru toată lumea să-ți asumi rolul în care ești pusă. Și cum te porți cu un copil? În primul rând, ești conștientă de faptul că trebuie să-l educi. Fă liste clare cu tot ceea ce este nevoie să se facă și să se cumpere pentru casă. Scrie clar sumele, învață-l să contribuie și el la crearea acestor liste, dă-i impresia că este în control, când, de fapt, tu ești cea care hotărăște totul. Nu este nimic în neregulă cu tine, nu ai de ce să te simți vinovată – tot tu?! Măcar un adult trebuie să existe în familia voastră, iar acela știm deja cine este. Dacă nu mai dramatizezi și îți asumi situația, îl vei putea determina să acționeze spre binele tuturor. Fii cât poți tu de concretă cu cererile tale. Dacă îi spui specific de ce ai nevoie și ce trebuie să facă, el se poate eschiva, dar nu la nesfârșit.